马斯克的星舰火炬开始量产：售价 175 美元，11 月初发货

IT之家 7 月 18 日消息，SpaceX 此前推出了一款以星舰为原型的烹饪火炬（Starship Torch），让你在烧烤食物或点燃物品时，也能感受到太空探索的乐趣。SpaceX 透露，这款售价 175 美元（IT之家备注：当前约 1255 元人民币）的火炬已经结束了预售阶段，并开始量产。公司收到了大量的订单，预计将在 11 月初开始发货。

这款星舰火炬是 SpaceX 的星舰的 1:200 缩小模型，其火焰可以调节大小，也可以用标准丁烷罐进行充气。当不用于烧烤或点火时，可以打开安全锁，把它当作一个收藏品展示出来。SpaceX 在其网站上表示，“星舰火炬经过了严格的测试和监管审批。”

SpaceX 的星舰项目目前还处于测试阶段，今年 4 月 20 日该公司进行了第一次星舰的试飞，但火箭在起飞后不到四分钟就爆炸了。上个月底 SpaceX 表示，将进行第二次试飞的 Ship 25 原型已经在 Starbase 完成了六个发动机的静态点火测试，这是第二次试飞前的一个重要里程碑。SpaceX 的首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在 6 月份接受采访时预测，第二次试飞将在本季度进行，并估计有 60% 的可能性到达轨道。

马斯克旗下的另一家公司 The Boring Company 曾经为了筹集资金，出售过火焰喷射器，至今已经卖出了 2 万台。马斯克旗下的特斯拉也曾经出售过一些新奇的产品，比如龙舌兰酒、皮带扣和“赛博哨子”。

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