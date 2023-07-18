Stability AI CEO：人工智能将成为史上最大泡沫

IT之家 7 月 18 日消息，Stability AI 的创始人兼 CEO Emad Mostaque 在上周与瑞银分析师的电话会议上，分享了自己关于人工智能的观点。

Mostaque 认为，人工智能将成为有史以来最大的泡沫，不过他表示这个泡沫甚至还没有开始，就可能直接结束。

▲ 图源 Stability AI 官网

Stability AI 是 Stable Diffusion 背后的公司，Stable Diffusion 是一个知名文生图模型，拥有超过 100 万用户，此前该公司从 Coatue 和 Lightspeed Venture Partners 等风投机构处筹集了超过 1 亿美元的资金。

▲ Stable Diffusion 生成图像例，图源 Stable Diffusion 演示

Mostaque 认为，人工智能发展仍处于非常早期的阶段，尚未准备好在银行业等行业大规模采用。他同时将当下的 AI 形容为“dot AI 泡沫”（IT之家注：这里指的是 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初的 dot-com bubble 事件，也被后世称为 “互联网泡沫”事件）。

在互联网泡沫时期，许多拥有较高估值的互联网初创公司纷纷出现，一些乐观的投资者坚信这些公司将彻底改变各行各业，从而导致此类初创公司的股票价格迅速上涨。2000 年至 2001 年间，互联网泡沫破裂，由于估值过高、业务难以为继、利润无法兑现、股价暴跌，许多互联网公司破产，带动整个行业进入寒冬。

但 Mostaque 也指出了人工智能产业的价值，“这将是未来几年最大的投资主题之一”。他认为，人工智能是一个价值 1 万亿美元的投资机会，“因为 AI 对于知识性基础设施的重要性比 5G 更大”，他同时建议像瑞银集团这样的银行“积极探索人工智能的可能性”，因为目前这还是一个 “巨大的市场”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。