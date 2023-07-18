谷歌《太空侵略者》AR 手游上线：用手机在现实世界中消灭外星怪兽

IT之家 7 月 18 日消息，谷歌和太空侵略者开发商 Taito 联手推出了一款增强现实游戏，让玩家可以用手机在现实世界中消灭外星怪兽，这款名为《太空侵略者：世界防御》（Space Invaders: World Defense）的游戏已经在安卓和 iOS 平台上线。

《太空侵略者：世界防御》是在今年 5 月的谷歌 I / O 大会上首次公布的，是一款基于谷歌的 ARCore 技术开发的增强现实游戏。玩家可以通过手机屏幕看到虚拟的外星怪兽出现在自己周围的环境中，然后用手指点击或滑动来射击它们。游戏还有一个有趣的功能，就是可以让玩家拍摄自己穿着《太空侵略者》主题服装的 AR 自拍照。

IT之家注意到，这款游戏的推出正值许多其他增强现实游戏遭遇困境之际。虽然 Niantic 开发的《精灵宝可梦 GO》取得了巨大成功，但该工作室也关闭了一些来自知名品牌的游戏，如《哈利・波特》、《变形金刚》和《NBA》等，并裁员了一些员工。不仅是 Niantic，微软和 CD Projekt Red 也分别关闭了他们的《我的世界》和《巫师》系列的增强现实游戏。

《太空侵略者：世界防御》能否成为像《精灵宝可梦 GO》那样的爆款游戏还是未知数，但是用手机在现实世界中打击虚拟外星人这个核心玩法看起来还是挺有趣的，这款游戏也是谷歌 ARCore 技术的一个很好的展示。

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