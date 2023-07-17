大疆推出 DJI Care 随心换 2.0 版本：权益升级，费用降低

IT之家 7 月 17 日消息，大疆近日推出了 DJI Care 随心换 2.0 版本，覆盖飞丢、进水等场景。

相较于旧版本，新版本的 DJI Care 随心换支持 2 年 4 次置换（旧版为 3 次），置换费用最高降低 35%，保修期内可享官方保修，服务期限最长 3 年（旧版为 2 年）。

以 DJI Mavic 3 Pro Cine 为例，在 DJI Care 随心换（1 年版）中，第二次置换时费用从原来的 1988 元降至 1488 元，并且可续订 2 次 1 年版，保障期限最长延长至 3 年。

在 DJI Care 随心换（2 年版）中，新增 1 次置换，第二次置换的费用从 1988 元降至 1488 元，第三次置换的费用从 2288 元降至 1488 元。新版可续订 1 次 1 年版，保障期限最长延长至 3 年。

IT之家附相关问答：

是否可以一次性购买 3 年保障计划？

可以。若购买的是 DJI Care 随心换（2 年版）和 DJI Care 随心换（1 年版），请优先绑定 DJI Care 随心换（2 年版）。

是否可以续订 DJI Care 随心换（2 年版）？

不可以。目前仅支持逐年购买 DJI Care 随心换（1 年版）进行续订。

DJI Care 随心续享是否还可以正常使用？

若在 DJI Care 随心续享下架前已完成激活绑定，则不影响使用。

手持类设备的 DJI Care 随心换是否会同步升级？

会同步升级。此次升级涵盖无人机及手持设备的 DJI Care 随心换。详情请至 DJI 大疆官方商城 - 增值服务内选择机型进行查看。

无人机类设备的 DJI Care 随心换飞丢置换次数是否会增加？

不会增加。DJI Care 随心换（1 年版）提供 2 次置换，其中包含 1 次飞丢置换；DJI Care 随心换（2 年版）提供 4 次置换机会，其中包含 2 次飞丢置换。

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