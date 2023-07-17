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大疆推出 DJI Care 随心换 2.0 版本：权益升级，费用降低

2023/7/17 13:59:58 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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感谢IT之家网友 Oiaslly 的线索投递！

IT之家 7 月 17 日消息，大疆近日推出了 DJI Care 随心换 2.0 版本，覆盖飞丢、进水等场景。

相较于旧版本，新版本的 DJI Care 随心换支持 2 年 4 次置换（旧版为 3 次），置换费用最高降低 35%，保修期内可享官方保修，服务期限最长 3 年（旧版为 2 年）。

以 DJI Mavic 3 Pro Cine 为例，在 DJI Care 随心换（1 年版）中，第二次置换时费用从原来的 1988 元降至 1488 元，并且可续订 2 次 1 年版，保障期限最长延长至 3 年。

在 DJI Care 随心换（2 年版）中，新增 1 次置换，第二次置换的费用从 1988 元降至 1488 元，第三次置换的费用从 2288 元降至 1488 元。新版可续订 1 次 1 年版，保障期限最长延长至 3 年。

IT之家附相关问答：

是否可以一次性购买 3 年保障计划？

  • 可以。若购买的是 DJI Care 随心换（2 年版）和 DJI Care 随心换（1 年版），请优先绑定 DJI Care 随心换（2 年版）。

是否可以续订 DJI Care 随心换（2 年版）？

  • 不可以。目前仅支持逐年购买 DJI Care 随心换（1 年版）进行续订。

DJI Care 随心续享是否还可以正常使用？

  • 若在 DJI Care 随心续享下架前已完成激活绑定，则不影响使用。

手持类设备的 DJI Care 随心换是否会同步升级？

  • 会同步升级。此次升级涵盖无人机及手持设备的 DJI Care 随心换。详情请至 DJI 大疆官方商城 - 增值服务内选择机型进行查看。

无人机类设备的 DJI Care 随心换飞丢置换次数是否会增加？

  • 不会增加。DJI Care 随心换（1 年版）提供 2 次置换，其中包含 1 次飞丢置换；DJI Care 随心换（2 年版）提供 4 次置换机会，其中包含 2 次飞丢置换。

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关键词：大疆DJI Care

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