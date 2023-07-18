龙芯中科龙架构 Arch Linux 发行版正式发布

IT之家 7 月 18 日消息，龙芯中科今日宣布，龙架构 Arch Linux 发行版官方网站宣布结束 beta 状态，正式支持龙架构。

官方表示，Arch Linux 是一种轻量级、可定制、灵活的 Linux 操作系统。作为一款简单、现代、开放的操作系统，Arch Linux 旨在基于“KISS 原则”（保持简单的哲学），提供最小化的核心系统，并允许用户根据自身需求进行高度自定义和优化。

Arch Linux 的包管理器 pacman 能够简单地管理、安装、升级和删除软件包，并支持使用 AUR（Arch User Repository）安装用户自定义软件包。同时，Arch Linux 也提供了广泛的文档和社区支持，助力用户轻松找到并解决常见问题，也允许用户参与操作系统的开发和维护。

据IT之家此前报道，2021 年，龙芯公司为方便开发、测试补丁，在向上游社区提交补丁的过程中，将 Arch Linux 移植到龙架构平台。后续随着使用 Arch Linux 的用户不断增加，龙芯也持续进行维护和开发，先后发布了 alpha 版本 (2021.07)、beta1 版本 (2022.03)、beta2 版本 (2022.09)。从 beta2 版本开始，Arch Linux 及时跟踪、集成上游的最新移植成果，采用滚动更新的方式为用户推送升级。

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