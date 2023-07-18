OPPO 官宣 K11 手机冰川蓝和月影灰新配色

IT之家 7 月 18 日消息，OPPO 新款手机 OPPO K11 将于 7 月 25 日发布，OPPO 官方也在不断预热新机的各项特性。

OPPO 今日发布微博，OPPO K11 手机将会有冰川蓝和月影灰新配色，并放出官方制作照片。

IT之家此前曾报道 OPPO K11 搭载索尼 IMX890 大底影像传感器，支持 OIS 光学防抖；价位将会在 2000 元左右，将附带型号为 VCBAHBCH / VCBAJACH 的充电器，该充电器最高可支持 100W 快充。

OPPO K11 将采用 6.7 英寸 FHD+ AMOLED 居中打孔直屏，采用屏下指纹解锁，前置 16MP 镜头，后置 50MP+8MP+2MP 三摄，或将配备索尼 IMX890 传感器。

这款机型机身厚约为 8.23mm，重约 184g，搭载主频为 2.7GHz 的八核处理器（不确定型号，但有人猜测是骁龙 782G），电池容量额定值 4870mAh（典型值 5000mAh）。

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