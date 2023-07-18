Stability AI CEO：由于人工智能，印度大多数外包程序员将在两年内消失

IT之家 7 月 18 日消息，据 CNBC 消息，Stability AI 的首席执行官 Emad Mostaque 日前表示，由于人工智能技术的进步，现在可以用更少的人力来开发软件，大多数印度程序员将面临失业。

▲ 图为 Stability AI 旗下产品 Stable Diffusion

他补充说，生成式 AI 会对不同类型的工作产生不同影响，但并非每个人都会受到同等程度的影响。

很大程度上，这是因国家而异的事情，例如法国的程序员可能比印度的程序员受到更多的保护。在印度，三级以下的外包程序员将在未来一两年内消失，而在法国，你永远不会解雇开发人员。

IT之家此前援引彭博社报道，印度拥有超过 500 万名程序员，他们受到 ChatGPT 等先进人工智能工具的威胁最大。印度（和亚洲）最大的外包商塔塔咨询服务有限公司（Tata Consultancy Services Ltd.）首席运营官 N. Ganapathy Subramaniam 今年早些时候向彭博社表示，该公司今年已经发出了 46,000 份校园招聘。在最近的交流中，每个客户都在大谈生成式 AI 和 ChatGPT。

Tech Mahindra 公司首席执行官、在 IT 服务行业从业四十年的资深人士 CP Gurnani 表示，由于 AI 带来的变革正在快速逼近，在此前海德拉巴印度理工学院的客座讲座上，他发现学生们忧心忡忡。他对学生们提出建议：打起精神，做好准备。

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