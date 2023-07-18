美国联邦航空管理局首次引入 VR 模拟器，探索驾驶直升机的危险因素

IT之家 7 月 18 日消息，美国联邦航空管理局（FAA）近日宣布，正在使用两台虚拟现实（VR）直升机模拟器进行安全研究。这是 FAA 首次引入 VR 模拟器，旨在探索导致直升机事故的各种危险因素，如飞行失控、起飞中断、突然机动、能见度低、夜间飞行、空间失调、电线碰撞和鸟击等。

这两台模拟器由瑞士初创公司 Loft Dynamics 开发，已经安装在新泽西州大西洋城的威廉・J・休斯技术中心。模拟器可以仿真空客 H125 和罗宾逊 R22 两种型号的直升机的驾驶体验和条件，模拟器采用 3D 高清全景视角，在一个六自由度运动平台上，构建了全尺寸的驾驶舱复制品。模拟器还可以模拟真实飞行中可能遇到的各种触觉和物理感受，如粗糙的跑道纹理和飞行控制装置的反馈。培训者可以根据需要定制不同的场景和情境。

Loft Dynamics 公司的创始人兼首席执行官法比・里森（Fabi Riesen）表示，他相信 VR 培训技术可以在解决未来专业飞行员短缺问题方面发挥作用。据预测，未来 20 年内，世界需要超过 60 万名新飞行员，而电动垂直起降飞行器（eVTOL）的出现将进一步增加这一需求。“传统的培训方式绝对跟不上，我们需要创新来快速解决这个问题，这就是我们的使命。”里森说。

IT之家注意到，VR 培训是 VR 头显除了游戏之外最实用的应用场景之一，VR 培训的支持者认为，VR 可以让受训者以更低的成本获得更多的技能练习时间，比单纯的实体培训更有优势。从虚拟课堂到警察 VR 同理心培训模拟器，VR 培训在各个领域都有着广泛的应用前景。

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