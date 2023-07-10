宝马纯电动车型上半年在中国销售约 4.5 万辆，同比去年增长近三倍

IT之家 7 月 10 日消息，宝马官方公布了上半年销售数据：今年 1-6 月，宝马集团在中国市场交付超过 39.2 万辆 BMW 和 MINI 汽车，同比增长 3.7%，其中 BMW 纯电动车型销量约 4.5 万辆，同比增长近 3 倍。

IT之家查询官网发现，目前宝马旗下的纯电动车主要包括 i3、iX3、i4、i7 和 iX，最便宜的 BMW i3 为 35.39 万元起，而最贵的 i7 则达到了 94.9 万元。

作为对比，蔚来上半年销售 5.46 万辆，零跑 4.45 万辆，极氪 4.26 万辆，长安深蓝 4.16 万辆，小鹏 4.14 万辆，AITO 问界 25909 辆。

华晨宝马 iX1 电动 SUV 车型此前已通过工信部申报，搭载 150kW 前后双电机，预计将于今年年内发售。

该车基于全新 X1 打造而来，国产版将进行加长处理，长宽高分别为 4616*1845*1641mm，而轴距达到了 2802 毫米，同时将率先应用第 9 代 (BMW) 操作系统，70% 的功能由本土研发团队针对中国用户的需求进行定制开发，更符合国人用车习惯。

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