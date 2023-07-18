微软宣布今年 Xbox 发布会收视率创新高，科隆游戏展上将设立有史以来最大展位

IT之家 7 月 18 日消息，微软在今年 6 月举行了两场“Xbox Games Showcase”系列发布会，IT之家当时跟进发布过一系列相关报道。

微软在发布会中进行了 3A 游戏《星空》的大规模展示，并公布了《神鬼寓言》新作、《午夜之南》、《星球大战：法外狂徒》、《女神异闻录 3 Reload》等作品，引起了粉丝们的热议。

微软日前宣布，今年 6 月所举行的这两场“Xbox Games Showcase”成功创下了有史以来最高的收视率，节目播出 7 天内，全球玩家累计观看次数超过 9200 万次，相较去年活动增长了 38%。

▲ 图源 Xbox 海报

官方表示，此次的发布会中来自全球的观众们率先目睹了 27 款游戏的亮相，其中有 13 款来自第一方，21 款将通过 Xbox Game Pass 推出。除了要致谢所有参与其中的开发及幕后人员外，还要向粉丝们的大力支持表达感激之情。

微软同时表示，在即将到来的 8 月，Xbox 将出席德国科隆游戏盛会，将在届时设立 Xbox 迄今为止的最大展位，预计接下来几周将会有更多关于此次展会内容的情报公布。

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