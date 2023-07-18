消息称 RPG 游戏《博德之门 3》将拥有 17000 种结局变化

IT之家 7 月 18 日消息，据外媒 Fextralife 报道，该媒体近期采访了《博德之门 3》的主要编剧之一 Chrystal Ding—— 她的主要工作是负责游戏的结局部分，已经为此工作了半年时间。当被问及结局有多少种变化时，Chrystal Ding 回答称，共有 17000 种变化。

不过，Fextralife 也解释说，这并不代表游戏拥有 17000 种完全不同的结局，而是由各种不同支线与人物的结局交叉组合得出的数字。

至于游戏到底存在多少种主要结局，开发人员并没有立即回答。而另一位开发者在知道“17000 种结局变化”被媒体公开之后，在推特上表现得似乎非常诧异：“噢，不！17000 这个数字被他们发现了。”

IT之家此前报道，Larian Studios 的 RPG 游戏新作《博德之门 3》将于 8 月 3 日于 PC 平台首发，9 月 6 日登陆索尼 PlayStation 5 平台。在正式发售之前，据最新的 Steam 热销商品前 100 榜单显示，该作已经成为了 Steam 平台上最畅销的付费游戏。

该作是一部广袤的、戏剧性的、由玩家驱动的基于 D&D 5e 规则的角色扮演游戏。该系列初代作品于 1998 年问世，第二部正作发行于 2000 年，至今已有 20 年以上。其内置丰富的角色创建系统，玩家可以基于 16 种不同的 D&D 种族和亚种创建属于自己的角色，定义戏法、技能和能力，号称“一个玩家的行动，可以真正影响剧情发展的世界”，是 Larian Studios 迄今为止最庞大的电影式叙事史诗之作。

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