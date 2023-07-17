《博德之门 3》成 Steam 最畅销付费游戏，正式版 8 月 3 日登陆 PC 平台

IT之家 7 月 17 日消息，Larian Studios 的 RPG 游戏新作《博德之门 3》将于 8 月 3 日于 PC 平台首发，9 月 6 日登陆索尼 PlayStation 5 平台。不过在正式发售之前，据最新的 Steam 热销商品前 100 榜单显示，该作已经成为了 Steam 平台上最畅销的付费游戏。

与此同时，在最畅销游戏榜单中，名列付费游戏第二的是“像素版战地”《BattleBit Remastered》，《使命召唤 19：现代战争 2》、《潜水员戴夫》、《GTA5：豪华版》等游戏紧随其后。

免费游戏方面，《CS:GO》位居免费游戏及总榜榜首，不久之前刚刚官宣转免的网易《永劫无间》则排名免费游戏第二，《APEX 英雄》摘得季军。

IT之家此前报道，《博德之门 3》是一部广袤的、戏剧性的、由玩家驱动的基于 D&D 5e 规则的角色扮演游戏。该系列初代作品于 1998 年问世，第二部正作发行于 2000 年，至今已有 20 年以上。

它内置了丰富的角色创建系统，玩家可以基于 16 种不同的 D&D 种族和亚种创建属于自己的角色，定义戏法、技能和能力，号称“一个玩家的行动，可以真正影响剧情发展的世界”。

据介绍，《博德之门 3》是 Larian Studios 迄今为止最庞大的电影式叙事史诗之作，而他们将其设计成可单人游玩或与好友同乐。也就是说，两名玩家可在一台 PS5 上通过分割画面合作游玩，或是线上集结最多四名玩家。

目前该游戏在 steam 上提供“抢先体验”版本供玩家试玩，其包括第一章节的丰富内容，包含 25 小时游戏流程，46000 句对话，600 多个 NPC 角色，以及 146 个法术和动作。细腻的角色创建系统将使玩家从 16 个种族和亚种以及 6 个不同职业（及其分支职业）中进行选择。

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