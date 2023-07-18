美国公司热衷于用 AI 处理简单工作，年轻人缺乏培训和发展机会

IT之家 7 月 18 日消息，据 Businessinsider 报道，美国的年轻工人正面临着职业危机。随着人工智能（AI）的发展，许多公司开始用 AI 处理一些简单的工作任务，比如制作表格、写通用文案等。这些任务通常由入门级的员工来完成，被视为他们在职场中“磨练”的一部分。然而，许多公司并没有为年轻员工提供足够的培训、指导和职业发展的机会，导致他们缺乏职业目标和技能，AI 的出现进一步削弱了他们在工作中的价值和地位。

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报道指出，Gen Z（1997 年以后出生的一代）在进入职场之前就已经处于劣势。他们中的许多人背负着沉重的学生贷款，而且找到一份不需要大学学历或者有经验要求的工作也很困难。即使找到了工作，他们也很难得到公司的关心和支持。IT之家注意到，一项调查显示，只有 24% 的美国员工强烈认同他们的公司关心他们的福祉。另一项调查显示，74% 的 Gen Z 和千禧一代（1981 年至 1996 年出生）考虑过辞职，原因是公司没有提供足够的技能培训或者职业晋升的选择。

报道认为，美国公司的管理层对于使用 AI 的潜在影响没有充分考虑，他们只关心成本和效率，而不关心人力资本的价值和长期发展。文章警告说，这种做法会削弱经济，并呼吁公司重新思考对员工的投资，提供更多的培训和指导项目，并利用 AI 辅助而不是取代人类的工作。

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