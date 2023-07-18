20 点开售：酷比魔方掌玩 mini 平板 799 元 + 1 元购半年延保

酷比魔方 掌玩 mini 平板电脑（8.4 英寸），售价价格 799 元，今晚 20 点开启预售。

7 月 25 日起支付尾款，7 月 28 日起发货：

另外，现可购 1 元权益包，内含 15 天退换货 + 半年延保 + 90 天只换不修 + 60 天保价等服务：点此查看。

官方表示，掌玩 mini 是一款通话平板，外观上延续了 iPlay 50 mini 的设计。

这款小尺寸安卓平板将搭载联发科曦力 G99 处理器，配备 8GB 内存和 256GB 闪存。电池容量为 5000 mAh，支持 18W 快充。

屏幕为 8.4 英寸 1920*1200 分辨率，全贴合设计。机身采用金属后盖设计，有 USB-C、3.5mm 接口以及 SIM 卡 / TF 卡槽。网络方面，这款平板支持 4G 全网通以及双频 Wi-Fi。

此外，这款平板支持自行解锁 bl，可刷入第三方系统。目前这款平板电脑已经上架京东商城，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看更多详情。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。