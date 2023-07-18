为了印度业务，富士康从苹果购买了 2 亿多元设备

北京时间 7 月 18 日消息，文件显示，过去一年，富士康为其印度业务从大客户苹果的一家子公司购买了价值大约 3300 万美元 (约合 2.4 亿元人民币) 的机器设备，标志着富士康正在印度加速扩张。

苹果已在印度生产 iPhone

根据富士康母公司鸿海精密向中国台湾证券交易所提交的监管备案文件，富士康印度子公司从苹果运营有限公司 (Apple Operations Ltd) 购买了这些机器设备，详细金额为 33,274,322.30 美元。这些设备将用于满足富士康印度业务的运营需求。

由于外界很难了解富士康与其最大客户苹果之间的交易，这份文件为人们提供了一个难得的机会。为了帮助富士康生产全球大多数的 iPhone，苹果有时会资助富士康购买机器设备。

印度科技部长拉吉夫・钱德拉塞卡 (Rajeev Chandrasekhar) 在今年 5 月份表示，苹果有意增加在印度的电子产品生产。在这一个月前，苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 在与印度总理莫迪会晤时重申了投资印度的承诺。

上一财年，苹果在印度的 iPhone 产量增加了两倍，在印度组装了价值逾 70 亿美元的 iPhone，占其手机总产量的近 7%。而且，富士康还计划投资大约 7 亿美元在印度南部卡纳塔克邦建立一家新工厂，部分原因是为了提高印度当地 iPhone 零部件的产量。

但是，富士康在印度也受到了挫败。本月早些时候，富士康宣布退出价值 195 亿美元的印度芯片制造合资项目，原因是项目进展不够快，而且还有其他“无法顺利克服的挑战性分歧”。知情人士称，富士康退出的原因之一是担心印度拖延批准建厂财政激励。不过，富士康还正在积极与几家印度当地伙伴和国际合作伙伴谈判，希望利用成熟芯片制造工艺在印度建立半导体生产工厂，为电动汽车等产品生产芯片。

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