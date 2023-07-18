边框进一步收窄，苹果 iPhone 15 系列屏幕保护膜曝光

IT之家 7 月 18 日消息，数码博主 @i 冰宇宙近日发布推文，展示了 iPhone 15 系列的保护膜，通过和 iPhone 14 系列的对比，可以看到新机型边框进一步收窄。

@i 冰宇宙在推文中分享了 8 张屏幕保护膜，其中下方 4 张标注了 iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus 和 iPhone 15 Pro Max。

上方 4 张贴膜根据灵动岛位置，应该为对应的 iPhone 14 系列机型保护膜。从图片中可以看到，边框部分明显收窄。

IT之家此前报道，iPhone 15 系列的外观尺寸相比 iPhone 14 系列基本不变，但边框会更窄一些。

同时，iPhone 15 系列将全系采用 USB Type-C 接口，以往盛传已久的固态静音按键将是 iPhone 15 Pro 系列的专属，标准版仍然沿用前代机型的静音滑块。

根据海通国际科技研究的分析师 Jeff Pu 的预测，苹果公司将于 2023 年 8 月开始批量生产 iPhone 15 系列手机，预计下半年的出货量将达到 8400 万部，比去年的 iPhone 14 系列增长了 12%，显示出苹果对市场需求的信心。

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