科技昨夜今晨 0718：腾讯回应微信号被回收、暴雪回应国服问题、苹果 iPhone 15 系列模型机曝光

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 18 日，星期二，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、腾讯微信团队：有零钱的账号不会被系统注销

腾讯微信团队微博 7 月 17 日发文表示，微信有零钱的微信号就不会被注销。为保障用户的微信账号安全，注册后不活跃，长期未登录，并且没有零钱的微信账号，会被系统注销，无法使用。>> 查看详情

2、暴雪回应国服问题

暴雪总裁 Mike Ybarra 在 7 月 15 日的直播中，被问及了关于暴雪游戏国服的事情。在直播中有网友询问，中国服务器有可能在年内回归吗？Mike Ybarra 回答称：“我非常想让中国服务器尽快回归。相信我，我会尽我所能来实现这一点。>> 查看详情

3、苹果 iPhone 15 系列模型机曝光

近日，有博主声称自己“搞到了 iPhone 15 系列的模型机”，并展示了一组照片。该博主表示，iPhone 15 系列的外观尺寸相比 iPhone 14 系列基本不变，但边框会更窄一些。同时，iPhone 15 系列将全系采用 USB Type-C 接口，以往盛传已久的固态静音按键将是 iPhone 15 Pro 系列的专属，标准版仍然沿用前代机型的静音滑块。>> 查看详情

4、消息称欧盟“可拆卸电池”新规并不适用于所有手机

欧洲议会于上个月通过一项新规，要求所有家用电器和消费电子产品（包括手机、游戏机等）中的电池都应该让消费者可以“轻松拆卸和更换”，2027 年正式生效。

据报道，欧盟新规并不适用于所有手机，因为其中包含了一些豁免条件。例如，如果电池质量高，厂商仍然可以使用不可拆卸设计，这要求手机电池在 500 次完全充电循环后，仍必须提供至少 83% 的原始容量，在 1000 次循环后仍必须提供 80% 的原始容量。>> 查看详情

5、小米平板 6 Max 通过 3C 认证，支持 67W 快充

小米平板 6 系列即将推出第三款机型 —— 小米平板 6 Max，这款平板电脑的规格将与小米平板 6 Pro 相似，但屏幕尺寸更大。小米平板 6 Max 已经在 3C 认证网站上出现，其型号为“2307BRPDCC”。信息显示，这款平板电脑支持 67W 快充，与小米平板 6 Pro 相同。这也意味着，小米平板 6 Max 可能会沿用 Pro 版的其他配置。>> 查看详情

6、消息称小米 14 手机配备“极极极窄直屏”

有博主 7 月 17 日带来小米骁龙 8 Gen 3 新机“中杯”版本的最新消息，预计为小米 14 手机。该博主透露，小米 14 标准版配色依旧非常丰富。核心升级点是“极极极窄新直屏”和 50Mp 1/1.28"+ 直立中长焦的超大底影像系统。另外，该手机还将提供 512GB 和 1TB 的超大存储版本，电池容量依旧不足 5000mAh。>> 查看详情

7、消息称苹果 iPhone 15 系列、三星 S24 +/Ultra 将采用堆叠式电池技术

苹果公司的 iPhone 15 系列手机可能会采用堆叠式电池技术，以提高能量密度和延长使用寿命。这一消息来自推特用户 @RGcloudS ，他同时透露，三星公司的 Galaxy S24 + 和 S24 Ultra 也将使用堆叠式电池技术。>> 查看详情

8、腾讯客服确认微信好友数量上限约 1 万个

近日有网友在社交媒体称，自己微信好友数量上限为 10004 个。对此，腾讯客服表示，微信好友数量上限约 1 万个，每日添加好友和被添加没有次数限制，但短时间内频繁添加好友，可能会出现异常提示。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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