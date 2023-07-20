小米新机线稿曝光：50MP 超大底三摄，预计为小米 14 系列

IT之家 7 月 20 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日放出一款小米新机的线稿，预计为小米 14 系列。

根据该博主的描述，这款新机配备了 5000 万像素超大底三摄，镜头模组较上代大了一圈，右下角闪光灯的具体摆放位置未知，目前仅按照电池盖布局呈现，与真机略有差异。此外，该产品配备双扬声器，底部扬声器在机身靠右的位置，中框采用直角亮面金属材质。

▲ 图源 @数码闲聊站

从线稿上看，这款新机的设计语言与小米 13 系列接近，与该博主此前对小米 14 的爆料基本吻合。该博主曾透露，小米 14 的机身尺寸较上代变化不大，镜头排列也是和去年一样，为 3 颗圆形直立镜头 + 方形 Deco。

此外，小米 14 标准版配色依旧非常丰富（IT之家注：小米 13 共有四款基础配色，以及八款限量定制色），主要升级点包括“极极极窄新直屏”和 50Mp 1/1.28"+ 直立中长焦的超大底影像系统，还将提供 512GB 和 1TB 的超大存储版本。

2023 年高通骁龙峰会将于 10 月 24 日至 26 日举行，预计将发布全新的骁龙 8 Gen 3 芯片。小米旗舰新品发布会将在骁龙峰会之后举行，目前曝光的消息也仅供大家参考。

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