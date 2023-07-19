帮开发者构建生成式 AI 应用，Meta 和微软合作推出开源模型 Llama 2

IT之家 7 月 19 日消息，Meta 和微软近日合作推出 Llama 2，这是 Meta 公司的下一代开源大型语言模型，可以免费用于研究和商业用途。

微软在新闻稿中表示，Llama 2 旨在帮助开发者和组织，构建生成式人工智能工具和体验。

Azure 客户可以在 Azure 平台上更轻松、更安全地微调和部署 7B、13B 和 70B 参数的 Llama 2 模型，此外通过优化可以在 Windows 本地运行。

Llama 2 模型与 Azure AI 的结合使开发人员能够利用 Azure AI 的强大工具进行模型训练、微调、推理，特别是支持 AI 安全的功能。

微软表示在 Windows 中加入 Llama 2 模型，有助于推动 Windows 成为开发人员根据客户需求构建人工智能体验的最佳场所，并释放他们使用 Windows Subsystem for Linux (WSL)、Windows 终端、Microsoft Visual Studio 和 VS Code 等世界级工具进行构建的能力。

IT之家在此附上官方新闻稿：微软 | Meta，感兴趣的用户可以深入阅读。

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