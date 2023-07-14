消息称微软和动视暴雪考虑出售英国云游戏业务部分权益：推动合并交易

北京时间 7 月 14 日早间消息，据彭博社报道，知情人士透露，微软和动视暴雪考虑在英国放弃对其云游戏业务的部分控制权，以此安抚监管者的担忧，希望在 7 月 18 日的协议截止日期前完成双方 690 亿美元的并购交易。

知情人士表示，这就需要将其在英国的部分云游戏市场权益出售给一家电信、游戏或云计算公司。据悉，某私募股权公司也有可能有意购买这部分权益。

知情人士称，微软和动视暴雪仍然认为有可能在截止日期前完成这笔电子游戏行业有史以来最大规模的并购。该交易在周二取得了重要进展，美国法官当时驳回了美国联邦贸易委员会（FTC）的禁令申请。

微软正在重新与英国竞争和市场管理局（CMA）展开对话，后者之前曾于今年 5 月明确反对这笔交易。CMA 周二表示，他们计划评估来自微软的提议，但他们也透露，这两家公司需要重新提交交易申请，以便重新启动通常需要历时数月的监管审查。

此外，FTC 周四提出申请，希望美国地区法官杰奎琳・斯科特・科利（Jacqueline Scott Corley）在其上诉期间禁止微软完成交易。此举也会加大双方尽快完成交易的难度。

英国监管者之前担心，将动视暴雪的内容加入到微软 xCloud 服务后，可能会限制方兴未艾的云游戏市场发展。微软将 xCloud 作为一项游戏订阅服务的一部分提供给用户。CMA 曾经表示，他们非常倾向于资产剥离等结构性补救措施，而不是行为性补救措施。因为一旦采取行为性补救措施下，CMA 必须投入精力监督相关企业是否遵守承诺。

目前，微软和动视暴雪发言人均拒绝对此置评。

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