英国互动娱乐协会发布指导方针：限制 18 岁以下青少年在游戏中开箱

IT之家 7 月 18 日消息，英国互动娱乐协会（UKIE）近日在英国政府网站发布了一份关于视频游戏中的开箱（loot boxes）的新指导方针，该指导方针虽然没有法律效力，但如果被违反，可能会引起政府的关注。

开箱是一种视频游戏中的付费道具，可以随机获得游戏内的物品，如服装、武器、角色等。这种机制被一些人认为类似于赌博。而且有研究发现，开箱与导致赌博之间存在相关性，尤其是在 12 岁到 24 岁的年轻人群中。

IT之家注意到，为了保护未成年人和消费者的利益，UKIE 提出了 11 条建议，包括：

限制 18 岁以下的人开箱，除非得到父母、监护人或照顾者的同意或知情。

对于未经父母同意而开箱的未成年人，开发商应该提供宽松的退款政策，并提供明确的客服联系方式。

在开箱之前，应给出明确的概率披露，即每种物品和每个等级的获得几率。

继续打击未经授权的第三方网站出售开箱中获得的物品，并继续投资知识产权保护以阻止这种交易。

这份指导方针于今日生效，是否会对未来的游戏产业产生有意义的影响还需拭目以待。

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