NASA 正在研发冰上月球车：用于寻找冰矿，以制造火箭燃料和空气

IT之家 7 月 19 日消息，据外媒 arstechnica 报道，美国国家航空航天局（NASA）正在开展新型月球车的研发工作。这辆月球车将具备“高尔夫球车的尺寸”，可进入月球两极的极地陨石坑以寻找冰矿，未来的宇航员可利用这些冰矿来制造火箭推进剂和可呼吸的空气。

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据悉，这个冰上月球探测车项目名称为“VIPER”，负责该项目的科学家 Anthony Colaprete 表示，项目小组已为这个想法工作了十余年。他在本周二的 NASA 探索科学论坛上发表演讲时声称：“它能进入黑暗的地方，因为它是第一个带车灯的漫游车。LED 车头灯将在月球的木炭色景观上投射出蓝色的色调”。

今年早些时候，NASA 位于休斯顿的约翰逊航天中心已开始制造这辆月球车的底盘部分。今年 6 月，NASA 已经正式批准 VIPER 团队的项目，月球车将在 2024 年 11 月发射之前进入全面组装和测试阶段。

按照计划，月球车将深入黑暗的陨石坑中寻找冰矿，其电池可在每次穿越极地之间提供长达 50 小时的供电。目前，VIPER 项目中包含 3 台科学仪器，其中有 2 台已在休斯顿安装完毕，地面团队将安装太阳能电池阵列、4 个 20 英寸的轮子和一个 3 英尺长的钻头，将探入月球表面以测量冰沉积的深度。此外，月球车上还将安装一套照相机、一根伸出地面约 8 英尺的桅杆。

2009 年，NASA 在印度 Chandrayaan 1 号轨道飞行器上首次探测到月球两极存在水源，水资源在太空探索中可以说是“大有可为”：氢气和氧气可用于发电、火箭燃料，或转化为空气，为月球上的加压栖息地供气。

另据IT之家此前报道，今年 6 月 28 日，NASA 的一位科学家表示“他们正在寻求开发月球资源”，最初包括氧气和水，最终可能扩展到铁和稀土，并已采取措施，争取在 2032 年前开挖月球土壤。

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