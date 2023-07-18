俄罗斯 Luna-25 月球着陆器已抵达发射场，将于 8 月 11 日升空

IT之家 7 月 18 日消息，俄罗斯 Luna-25 航天器已经抵达俄罗斯远东地区的沃斯托克尼航天发射场（东方航天发射场）。据塔斯社报道，该任务计划于 8 月 11 日发射。

除此之外，印度上周也发射了其月船三号（Chandrayaan-3）任务，而日本 SLIM 也计划于 8 月 26 日发射。

▲ 图源：Roscosmos，下同

据俄罗斯航空航天公司 NPO Lavochkina 发布的声明称，该月球着陆器的制造工作已完成。该公司是 Roscosmos 国家航天公司的承包商之一，负责制造月球着陆器。

声明还指出：“该设备将成为世界上首个在南极地区软着陆在月球表面并对着陆点上的月球土壤进行接触研究以检测冰的存在。”

Luna-25 是俄罗斯筹备已久的月球探测任务，它将利用“完全俄罗斯的元素基础和空间仪器领域的最新成果”。

据 Lavochkin 称，该任务旨在“开发在环极地区域软着陆的基本技术，并对月球南极进行接触研究”。

与早期苏联各种月球探测器相比，Luna-25 航天器在着陆方面有着根本性的不同。据介绍，“苏联在月球赤道区域进行着陆，而新的站点将首次在极地区域、地形复杂的地区提供软着陆。”

在俄罗斯国家航天局 Roscosmos 发布的这张照片中，实验室技术人员穿着干净的工作服正在包装金箔包裹的航天器。

Luna-25 旨在成为俄罗斯首个前往月球的现代化国产设备。探测器的目标是在月球南极靠近 Boguslavsky 陨石坑的一个区域着陆，而西南方还有一个“备用区域”，位于 Manzini 陨石坑以南。

IT之家查询公开资料获悉，Luna-25 主要是研究月球南极上层大气层的表面情况、月球日冕以及着陆和土壤采样技术。这款月球探测器将在月球表面活动至少一年。

俄罗斯这项月球探测任务延续了前苏联的月球探索活动。据悉，该系列任务于 1976 年结束，当时 Luna-24 成功将约 170 克月球土壤送回地球。

此前，在俄乌冲突之前，欧洲航天局 (ESA) 曾计划为 Luna-25 提供专门设计用于精确着陆的欧洲飞行员 D 相机，但目前 ESA 已经取消了这一合作项目，以及其他许多合作空间项目。

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