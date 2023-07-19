三星 Galaxy Watch6 系列智能手表宣传横幅和详细规格曝光

IT之家 7 月 19 日消息，Reddit 社区网友近日发帖，分享了三星 Galaxy Watch 6、Galaxy Z Flip 5 和 Galaxy Z Fold 5 手机、Galaxy Tab S9 的官方宣传横幅照片。

本次曝光的照片主要展示了 Galaxy Watch 6 修路智能手表，展示了 5 种不同的可穿戴设备，每种设备都有不同的表带和表盘。

照片中 5 个版本大部分都是运动手表，其中中间有个淡紫色的高端型号，此外表带部分浅蓝色，珍珠白色和芥末黄，整体而言非常不错。

表盘方面并没有透露什么新的内容，IT之家此前报道，新款手表基于 OneUI 5.0，增强了睡眠和有氧运动跟踪功能。

另外消息源 SnoopyTech 分享了三星 Galaxy Watch 6 的完整规格信息：

Galaxy Watch 6 规格：

40mm；1.31 英寸 AMOLED 432*432，蓝宝石玻璃

44mm：1.47 英寸 AMOLED 480*480，蓝宝石玻璃

搭载 Exynos W930 芯片

2GB 内存

16GB 内置存储

IP68、MIL-STD-810H，5 ATM 防水防尘

比 Watch5 Pro 轻 28%，比 Galaxy Watch6 Classic 轻 40%

Galaxy Watch 6 Classic 规格：

43mm；1.31 英寸 AMOLED 432*432，蓝宝石玻璃

47mm：1.47 英寸 AMOLED 480*480，蓝宝石玻璃

搭载 Exynos W930 芯片

2GB 内存

16GB 内置存储

IP68、MIL-STD-810H，5 ATM 防水防尘

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