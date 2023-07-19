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三星卢泰文谈设计理念：可折叠手机每减 1 克 / 1 毫米，都是工程突破

2023/7/19 13:34:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 19 日消息，三星 MX 业务掌舵者卢泰文在 Galaxy Unpacked 发布会前夕，分享了三星移动产品的设计理念

卢泰文表示三星公司于 1996 年确立了“以人为本、共创未来”（Inspired by Humans, Creating the Future）的品牌理念，其品牌设计哲学是以用户为中心，并基于以下三点设计产品，IT之家在此罗列如下：

  • 需求”（Essential）：以明确目的和日常便利使用为优先。

  • 创新”（Innovative）：强调原创性，并以崭新且独特的方式表达设计目的。

  • 和谐”（Harmonious）：确保所有元素相互配合达成整体目标，同时兼顾社会、环境与伦理价值。

卢泰文表示三星 Galaxy Z Flip 5 和 Z Fold 5 手机会比前代更轻、更薄。

图片 2

卢泰文表示三星不断提高可折叠手机的人工工程学标准，设备厚度减少 1 毫米、重量减轻 1 克，虽然听起来差异并不大，但这些都是工程上的重大突破。

卢泰文表示 Galaxy Z Flip 5 和 Z Fold 5 手机凝聚了三星工程团队的顶尖工艺和不懈追求，再度挑战创新技术，打造比前几代更轻薄的新一代折叠手机。

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关键词：三星卢泰文

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