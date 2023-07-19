足球游戏《EA Sports FC 24》公布实机演示视频，Switch 版将“没有阉割”

IT之家 7 月 19 日消息，日前，EA 公开了足球游戏《EA Sports FC 24》的实机演示视频。

该游戏已在多平台开启预售，Steam 售价 248 元起，PS4/5 平台上，《EA SPORTS FC 24》标准版售 549 港币（当前约 505 元人民币），终极版售 789 港币（当前约 725 元人民币）。

此外，EA 工作人员 John Shepherd 在昨夜接受 IGN 采访时表示，该作 Switch 版将与 PS4、XboxOne 等平台版本相当，拥有游戏的“所有模式”。不过，由于硬件存在差异，尽管 Switch 版的内容赶上了其他版本，但仍无法进行跨平台联机游戏。

该游戏 PC 端具体配置如下：

最低配置

操作系统：Windows 10 - 64 位

处理器：Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 或 AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHZ

内存：8 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB 或 AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX：Version 12

网络：宽带互联网连接

存储空间：100 GB 可用空间

推荐配置

操作系统：Windows 10 - 64 位

处理器：Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 或 AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 GHZ

内存：12 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1660 或 AMD RX 5600 XT

IT之家此前报道，《EA Sports FC 24》是 EA Sports 结束和国际足联（FIFA）合作之后，推出的首款 EA Sports 足球游戏。该作将引入诸多玩家多年来所期望的模式，引入 HyperMotionV 技术、俱乐部的同世代跨平台游戏、游戏职业模式的改进等等。

此外，官方表示这款游戏新增亮点是 PlayStyles 技术，通过逼真的行为和真实的能力可以让角色实现超常发挥，让游戏体验更个性化和独特。

《EA Sports FC 24》拥有超过 19000 名许可球员，30 多个联赛和 100 多个重建的体育场。CSL 中国足球超级联赛也于早些时候宣布，中超联赛将加入足球游戏《EA SPORTS FC 24》。EA SPORTS 官博也转发了相关消息，并表示期待在中秋节（9 月 29 日）与玩家不见不散。

该游戏采用的 HyperMotionV 技术号称“推动了迄今为止游戏真实性和真实性的最大飞跃”，使用来自欧洲男女冠军联赛、英超联赛和西甲 EA 体育等比赛的 180 多场顶级比赛的体积数据，将现实世界足球的节奏和流动性转化为世界游戏。

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