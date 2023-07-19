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足球游戏《EA Sports FC 24》公布实机演示视频，Switch 版将“没有阉割”

2023/7/19 11:18:33 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 19 日消息，日前，EA 公开了足球游戏《EA Sports FC 24》的实机演示视频。

该游戏已在多平台开启预售，Steam 售价 248 元起，PS4/5 平台上，《EA SPORTS FC 24》标准版售 549 港币（当前约 505 元人民币），终极版售 789 港币（当前约 725 元人民币）。

此外，EA 工作人员 John Shepherd 在昨夜接受 IGN 采访时表示，该作 Switch 版将与 PS4、XboxOne 等平台版本相当，拥有游戏的“所有模式”。不过，由于硬件存在差异，尽管 Switch 版的内容赶上了其他版本，但仍无法进行跨平台联机游戏

该游戏 PC 端具体配置如下：

最低配置

  • 操作系统：Windows 10 - 64 位

  • 处理器：Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 或 AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHZ

  • 内存：8 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB 或 AMD Radeon RX 570 4GB

  • DirectX：Version 12

  • 网络：宽带互联网连接

  • 存储空间：100 GB 可用空间

推荐配置

  • 操作系统：Windows 10 - 64 位

  • 处理器：Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 或 AMD Ryzen 7 2700X @ 3.7 GHZ

  • 内存：12 GB RAM

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1660 或 AMD RX 5600 XT

IT之家此前报道，《EA Sports FC 24》是 EA Sports 结束和国际足联（FIFA）合作之后，推出的首款 EA Sports 足球游戏。该作将引入诸多玩家多年来所期望的模式，引入 HyperMotionV 技术、俱乐部的同世代跨平台游戏、游戏职业模式的改进等等

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此外，官方表示这款游戏新增亮点是 PlayStyles 技术，通过逼真的行为和真实的能力可以让角色实现超常发挥，让游戏体验更个性化和独特

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《EA Sports FC 24》拥有超过 19000 名许可球员，30 多个联赛和 100 多个重建的体育场。CSL 中国足球超级联赛也于早些时候宣布，中超联赛将加入足球游戏《EA SPORTS FC 24》。EA SPORTS 官博也转发了相关消息，并表示期待在中秋节（9 月 29 日）与玩家不见不散。

该游戏采用的 HyperMotionV 技术号称“推动了迄今为止游戏真实性和真实性的最大飞跃”，使用来自欧洲男女冠军联赛、英超联赛和西甲 EA 体育等比赛的 180 多场顶级比赛的体积数据，将现实世界足球的节奏和流动性转化为世界游戏。

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关键词：EAEA Sports FC 24

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