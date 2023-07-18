索尼 ZV-E1 相机新固件 Ver.1.01 发布，提高 SteadyShot 防抖稳定性

IT之家 7 月 18 日消息，索尼新款全画幅 Vlog 相机 ZV-E1 Ver.1.01 固件现已发布，升级内容为提高了 SteadyShot 防抖功能的稳定性。

据IT之家此前报道，索尼今年 4 月推出了全画幅 Vlog 旗舰相机 ZV-E1，单机身 15499 元。

ZV-E1 主要特点如下：

・ 基于深度学习的 AI 智能芯片，支持先进的主体识别对焦和高精度实时追踪，自动构图功能和取景稳定功能

・ 索尼最轻、最小的可换镜头全画幅微单

・ 支持 4K 60p 及可升级的 4K 120p

・ 全画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器，搭配新的 BIONZ XR 影像处理器，实现 15 + 级宽广动态范围和高达 ISO 409600 的高感性能

・ 机身 5 轴防抖和新的动态防抖增强模式

・ 产品展示设定和一键背景虚化

・ 电影感 Vlog 设置，包括 S-Cinetone

・ 机内缩时摄影功能

・ 侧翻式多角度液晶屏，支持新的触摸操作

・ 内置智能 3 胶囊可变指向性麦克风

・ 丰富的索尼 E 卡口镜头群

・ 便捷的智能手机连接、遥控和影像传输

・ 环保设计理念

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