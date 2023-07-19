AMD AM5 主板战未来：新 BIOS 可在 1.3V Soc 电压内实现 DDR5 8000 内存频率

IT之家 7 月 19 日消息，随着各大厂商更新 AMD 600 系列主板的 AGESA1.0.0.7 BIOS，有用户发现 AMD 似乎解锁了新的内存同步模式，拥有更好的兼容性，可以稳定解锁更高的内存频率。

昨天突然出现了大量达成 DDR5 8000 的超频用户，国内也有许多用户在不同主板上完成实际操作验证，部分用户可以在 1.3V Soc 电压以内达成 8000MT/s，就算是普通用户也可以在 1.2V SOC 下实现 7200MT/s 的水平。

▲ 著名超频玩家 Buildzoid 在华擎 B650 LiveMixer 上超到了 DDR5-8000，MCLK:UCLK:FCLK=2:1:1

▲ overclock 论坛用户 @k_mic 使用 ROG X670E GENE 也达到了同样的成绩，但 FCLK 频率比 Buildzoid 略高

值得一提的是，AMD 对于高频内存的支持存在一点问题，初次开机会比较慢，一位 reddit 用户表示，他从按下电源按钮到进入桌面（从 S4 / S5）大约需要 15 秒（DDR5 7600-7800, 7950X3D）时间。

此外，还有用户反馈称：如果在关闭 GDM / PDM 的情况下使用 MCR，它仍然会导致蓝屏。IT之家提醒，目前还有很多厂商的 AGESA1.0.0.7 BIOS 处于测试阶段，如果没有相关超频经验不要轻易尝试。

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