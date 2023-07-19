研究称每周手机通话超过 30 分钟，相比对照组患高血压的风险高 12%

IT之家 7 月 19 日消息，根据今年 5 月发表在《欧洲心脏杂志-数字健康》上的一项研究，相比较低于 30 分钟的对照组，每周手机通话时间超过 30 分钟的受访者，患上高血压的风险增加 12%。

中国南方医科大学的秦献辉教授表示：“人们在移动的上通话的分钟数，会对心脏健康产生影响，时间越长意味着风险越大”。

这项研究基于英国生物银行的数据，研究了 212046 名年龄在 37 至 73 岁之间无高血压的成年人，通过问卷方式收集了使用年数、每周工作时间和使用免提设备 / 免提电话等相关信息。

图源：wallpaperflare

研究人员在调整了年龄、性别、体重指数、种族、贫困、高血压家族史、教育程度、吸烟状况、血压、血脂、炎症、血糖、肾功能和使用降低胆固醇或血糖水平的药物后，分析了手机使用与新发高血压之间的关系。

参与者的平均年龄为 54 岁，62% 是女性，88% 是手机用户。在中位随访 12 年期间，13984 名 (7%) 参与者患上高血压。

使用手机的人患高血压的风险比不使用手机的人高 7%；那些每周打电话超过 30 分钟的人比那些打电话少于 30 分钟的人患新发高血压的可能性要高 12%；女性和男性的结果相似。

IT之家在此附上论文地址以及外文报道链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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