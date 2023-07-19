努比亚 Z50S Pro 手机“拾光之境”特别配色公布：灵感霜岩设计，大理石纹理

IT之家 7 月 19 日消息，努比亚手机昨日正式公布了努比亚 Z50S Pro 手机的两款配色，采用“小牛皮玻璃经典相机设计”，后置圆盘三摄。

今日，努比亚官方晒出了该机的一款特殊配色 —— 拾光之境，号称采用“灵感霜岩设计，大理石纹理”。

从官方海报可以看到，“拾光之境”配色的后盖为白色，搭配银色的直角边框，看起来确实质感不错，具体还要等真机图公布才能进一步判断。

此外，该配色搭载了“彩虹全息纹理透明环”，也就是圆形镜头模组外的一圈圆环，可以在光线下显示彩色。

具体配置方面，据IT之家此前报道，该手机搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，也就是 3.36GHz 的高频版本；配有 1.5K 超视网膜护眼直屏、5100mAh 电池 + 80W 快充。

此外，努比亚 Z50S Pro 配备全新 35mm 定制大光圈镜头 + 全新传感器，感光量提升 56%，进光量提升 34%；定制 1G+6P 专业光学镜头，阿贝数高达 81.6，搭配蓝玻璃旋涂 IR 滤光片，成像清晰度升级；支持 3D Lut 专业引擎、闪电抓拍升级 4.0。

该机搭载了超大面积仿生设计 VC 片，采用植物仿生通道设计；配备 9 颗高精度 NTC 温度传感器，灵敏探测机身温度，实时调节散热策略。

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