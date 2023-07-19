华为 nova7/ nova 7 Pro 手机推送 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新

IT之家 7 月 19 日消息，华为今日向华为 nova7/ nova 7 Pro 手机推送了 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新，系统将从 280 升级到 300，针对万能卡片、智慧多窗等功能进行了优化与更新，IT之家附更新详情：

适配机型

nova 7 5G(JEF-AN00)

nova 7 5G(JEF-AN20)

nova 7 5G(JEF-TN00)

nova 7 5G(JEF-TN20)

nova 7 Pro 5G(JER-AN10)

nova 7 Pro 5G(JER-AN20)

nova 7 Pro 5G(JER-TN10)

nova 7 Pro 5G(JER-TN20)

新增

万能卡片： 组合卡片可随着卡片增减自动扩展或收缩，堆叠卡片可随着场景变化自动轮换展示

智慧多窗： 新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式

日历： 新增课程表订阅服务，可通过拍照或相册导入课程表，支持自定义编辑课程及课程提醒，课程表服务卡片可添加至桌面

系统：文档支持一步预览，无需弹框选择打开方式；通话音频可通过多设备播控中心在扬声器、听筒、不同蓝牙设备间一步切换

优化

智慧多窗： 优化智慧多窗使用体验，返回桌面时，悬浮窗将自动缩为小窗继续任务

纯净模式： 优化纯净模式，提升安全保障，提供应用跳转二次确认弹窗，降低误操作风险，优化让每一步跳转可知可控

系统： 优化华为打印界面，打印入口简化统一；优化系统性能，滑动操作、页面切换、应用启动步步丝滑舒适，动效可打断

安全：合入 2023 年 6 月安全补丁，增强系统安全

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