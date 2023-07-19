吉利银河 L6 新车性能参数曝光：零百加速 6.3 秒，极速 247km/h

IT之家 7 月 19 日消息，7 月 18 日，吉利银河通过线上渠道公布了全新车型银河 L6 的性能测试结果。

官方介绍，本次性能测试涵盖了零百加速、高环极速、麋鹿测试、NVH 颠簸测试等科目。

测试结果显示，该车零百加速时间为 6.3 秒，80-120km/h加速时间为 3.7 秒，在“高环极速”测试模式下，其最高时速可达 247km/h。

此外，官方宣称在对底盘稳定性要求更高的“湿地紧急避险测试”环节中，该车以“全场最优”的 80km/h成绩顺利通过，且该车百公里时速制动距离为 36.5m。

IT之家此前报道，吉利银河 L6 已于上个月通过工信部申报，新车长宽高分别为 4782/1875/1489mm，轴距为 2752mm。动力部分，新车配备了来自极光湾科技有限公司的发动机，排量为 1.5 升，最大功率可达 120kW，工信部公告中提供的最高车速为 235km/h。这台发动机将与电动机组成新一代雷神智能电混 8848 系统，也将配备“神盾”电池安全系统。

吉利银河新能源将该车定位为“AI 智能电混家轿开创者”“首款基于 AI 智能大模型全面开发的电混家轿”，号称在智能场景交互体验方面“拥有较大创新”，且在整车安全、NVH、性能等多领域都通过 AI 技术进行辅助开发。

该车内置高通骁龙 8155 芯片以及云端总算力达到 81 亿亿次每秒的“星睿智算中心”，官方称可为车辆的智能交互、道路驾驶、设计智造、娱乐与软件等方面提供“全方位赋能”。

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