10.98 万元：吉利推出博越 COOL 智联 + 汽车，支持 540° 高清全景影像

IT之家 7 月 17 日消息，吉利近日推出了新款博越 COOL 智联 + 汽车，售价 10.98 万元。

IT之家此前曾报道过吉利博越 COOL 智联的上市，此次新车的“+”在于增加了主驾座椅 6 向电动调节、外后视镜电动折叠、540° 高清全景影像三项功能。

外观方面，该款新车三围尺寸约为 4510×1865×1650mm，轴距 2701mm，有氧白、氮蓝、氢绿、钛灰四种外观配色可选，配备前后双贯穿灯组，支持数字迎宾灯语功能，靠近或离开车辆时，灯组将同时点亮。

内饰方面，该款新车提供黑灰、米白两款拼色内饰色，39 处储物空间和 571L 的后备箱；新车自带 10.25 英寸全液晶仪表和 13.2 英寸 2K 级数字中控大屏，支持 540° 高清全景影像；搭载 8155 芯片，吉利银河 OS Air 车机系统。

动力方面，吉利博越 COOL 智联 + 搭载 1.5TD 四缸直喷发动机，133kW 最大功率，290N・m 最大扭矩，百公里加速 7.9s。

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