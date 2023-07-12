吉利-雷诺新合资公司将投资 70 亿欧元开发下一代汽车发动机，并创造近 2 万个工作岗位

IT之家 7 月 12 日消息，中国吉利汽车和法国雷诺汽车昨日宣布成立一家新的合资公司，打造下一代高效、节能混合动力系统，并将新公司总部放在了英国。

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据 BBC 报道，双方将投资高达 70 亿欧元（IT之家备注：当前约 555.1 亿元人民币）来开发低排放汽油、柴油和混合动力发动机。此外，新公司将在其 17 个发动机工厂和 5 个研发中心雇佣约 19000 名员工。

两家公司还表示，沙特能源巨头阿美公司可能会加入该合资企业，并且正在“评估一项战略投资”。沙特阿美是世界上最大的石油和天然气公司，也是导致气候变化的温室气体的主要排放者。

今年早些时候，阿美公司总裁兼 CEO 阿明・纳赛尔表示，该公司将增加对低碳技术的投资。

十年前，吉利汽车收购了总部位于英国考文垂的伦敦黑色出租车制造商伦敦出租车公司，交易价值达 1140 万英镑（当前约 1.06 亿元人民币）。

2017 年，伦敦出租车公司更名为伦敦电动汽车公司，以突出其转向电动汽车技术的决心。该公司开发了伦敦第一辆黑色电动出租车，目前伦敦街道上约有 5000 辆此类车辆。

吉利和雷诺新的合资公司将在今年晚些时候成立，并为沃尔沃、日产和三菱等汽车制造商供应发动机。

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