吉利银河 L6 轿车外观内饰官图发布：搭载 AI 智能座舱、提供 5 种车身配色

IT之家 7 月 14 日消息，日前，吉利银河新能源发布了旗下首款轿车 L6 的内饰官图。

新车内饰被官方称为“AI 智能座舱”，搭载 13.2 英寸纵向中控屏和 10.25 英寸液晶仪表，银河 L7 搭载的副驾屏幕在银河 L6 内饰中被取消。从整体设计来看，银河 L6 采用相对简约的风格，至少提供黑白双拼一种内饰配色。

新车采用怀挡设计，将搭载“双境穹顶”天幕、科学双分区式棉花糖记忆座椅、软触环抱式后排“大沙发”座椅、256 色“萤火虫”氛围灯、智能香氛系统。而从后排座椅的图片中可以看出，该车后排地板中央存在一定程度的凸起。

此外，银河 L6 的车身配色也于早些时候得到公开。新车将采用 5 种车身配色，其中 3 种为彩色车身 + 黑色车顶的双拼色设计。官方称这些配色灵感来源于十二时辰，分别为炫彩白、山岚青、夜魅紫、晨曦白、拂晓灰。

IT之家此前报道，吉利银河官方将银河 L6 为“AI 智能电混家轿开创者”“首款基于 AI 智能大模型全面开发的电混家轿”。

新车在智能场景交互体验方面“拥有较大创新”，将搭载汽车行业首个生成式 AI 产品“Wow 壁纸”，以及依托于 AI 智能语言搜索引擎打造的车外语音交互功能。另外，该车在整车安全、NVH、性能等多领域都通过 AI 技术进行辅助开发，号称将“提高汽车的性能和安全性”。

该车将内置高通骁龙 8155 芯片，以及云端总算力达到 81 亿亿次每秒的“星睿智算中心”，官方称可为车辆的智能交互、道路驾驶、设计智造、娱乐与软件等方面提供“全方位赋能”。

基本参数方面，该车长宽高分别为 4782/1875/1489mm，轴距为 2752mm。该车搭载的燃油发动机最大功率可达 120kW，最高车速为 235km/h。该发动机将与电动机组成新一代雷神智能电混 8848 系统，也将配备“神盾”电池安全系统。不过，该车具体售价和上市时间等具体信息官方仍未透露，IT之家也会持续关注。

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