阅文集团推出国内首个网文大模型“阅文妙笔”，号称成为作者的“金手指”

IT之家 7 月 19 日消息，在 7 月 19 日举行的阅文创作大会上，国内首个网文大模型“阅文妙笔”正式亮相。阅文集团 CEO 兼总裁侯晓楠表示，阅文妙笔是“最懂网文”的大模型，将以 AIGC 为创作生态和 IP 生态“全面赋能”。

其称，AIGC 开启了新的浪潮，文创领域将是 AI 应用的主阵地之一。此外，侯晓楠指出“AIGC 将为作家带来新的创作模式，也将创造新的价值” 。与此同时，他也声称“AI 不会替代创作者，而是成为作者的‘金手指’。AI 是 IP 产业未来 5 年内最重要的功能”。

今年 5 月 9 日，阅文集团宣布管理层调整，现任阅文集团首席执行官（CEO）程武因个人生活规划调整辞任目前管理职务。董事会委任阅文集团总裁侯晓楠出任阅文集团首席执行官。

前任 CEO 程武在任期间，对阅文内部明确了三个重点方向：

持续发展作家和内容生态，建立跨公司跨行业的版权保护统一战线，继续扶持科幻、现实等多元品类和新人作家，并积极探索更多内容分发路径。

深耕 IP 生态链和提升商业化能力，与战略伙伴建立长期互信的关系，实现《庆余年》《赘婿》《斗破苍穹》《大奉打更人》等更多 IP 的有声、动漫、影视、游戏、衍生品改编；在视觉化基础上，积极探索 IP 在游戏、衍生品等领域的延展。

关注前沿科技创新，关注以 AIGC 为代表的人工智能对用户创新体验、IP 改编效率方面的提升。

另据IT之家此前报道，江苏徐州网文写手孙先生（笔名“江山提笔”）称偶然发现某盗版网站在更新他的小说，而他本人并未动笔。盗版网站那边的“枪手”（IT之家注：不排除 AI 的可能）已经写到了 1369 章，而正版只有 245 章。

对此，“起点读书”平台所属的阅文集团工作人员回应表示，“江山提笔”确系阅文旗下签约作者；对于其文章被盗一事，阅文将进行维权。

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