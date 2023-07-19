光刻机巨头 ASML 第二季度净销售额 69 亿欧元，预计今年同比增长 30%

IT之家 7 月 19 日消息，光刻机巨头 ASML 于今日在官网公布了 2023 年第二季度的营收数据，第二季度净销售额为 69 亿欧元（IT之家备注：当前约 556.83 亿元人民币），预期为 66.9 亿欧元。

▲ 图源 ASML 官网，下同

ASML 第二季度的毛利率为 51.3%，净利润 19 亿欧元（当前约 153.33 亿元人民币）；第二季度净预订额为 45 亿欧元，其中 16 亿欧元为 EUV 光刻机。

ASML 预计 2023 年第三季度净销售额在 65 亿至 70 亿欧元之间，毛利率约为 50%；ASML 预计 2023 年净销售额较 2022 年增长 30%。

ASML 总裁兼首席执行官 Peter Wennink 表示：“由于宏观经济持续存在不确定性，我们不同细分市场的客户目前更加谨慎，因此预计市场稍后会复苏。此外，复苏斜率的形状仍不清楚。但是，大约 380 亿欧元（当前约 3066.6 亿元人民币）的积压订单为我们应对这些短期不确定性提供了良好的基础。我们预计第三季度净销售额将在 65 亿至 70 亿欧元之间，毛利率约为 50%。ASML 预计研发成本约为 10 亿欧元，SG&A 成本约为 2.85 亿欧元。由于 DUV 收入强劲，尽管由于不确定性增加，ASML 预计 2023 年将出现强劲增长，与 2022 年相比，净销售额将增长至 30%，毛利率将略有改善。”

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