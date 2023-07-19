消息称索尼计划于 8 月公布 PS5 Slim 主机

IT之家 7 月 19 日消息，微软在 FTC 听证会上提交的一份文件中表示，预计索尼会在今年晚些时候将以 PS5 数字版同样的价位发布 PlayStation 5 Slim，也就是 399.99 美元（当前约 2872 元人民币）。

根据游戏博客 XboxEra 联合创始人 Shpeshal Nick 的说法，索尼 PlayStation 可能会在 8 月举行一场 PlayStation Show 展会，并计划在展会上公布 PS5 Slim。

除此之外，Colin Moriarty 消息来源也指出索尼会在今年晚些时候举行新的 PlayStation Showcase，而 PlayStation 中国游戏制作总监包先生也表示今年晚些时候将举办另一场“展示”活动。

根据之前的传闻，这款 PS5 Slim 很可能就是传闻中那款可拆卸光驱版本的 PS5。@Tom Henderson 曾表示，索尼正在开发小改款 PS5，预计新款 PS5 将于 2023 年 9 月左右推出。这款新主机将提供一个可拆卸的光驱，该光驱可通过主机背面的一个额外 USB-C 接口连接到主机，现有数字版 PS5 似乎不兼容。

早些时候曾有爆料称索尼 Playstation 5 将于今年得到一个更小的重新设计版本，但可能不会被称为 PS5 Slim。其外观发生了重大变化，新的“超薄”版本对游戏机模具进行了缩小尺寸处理，使用更少的电压，因此运行温度更低，也更加轻巧。

此外，对于索尼即将推出的 Project Q 串流掌机，微软预测其价格将会低于 300 美元（IT之家备注：当前约 2178 元人民币）。

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