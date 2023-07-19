世嘉公布《索尼克：超级巨星》开场动画，游戏将于 2023 年秋季发售

IT之家 7 月 19 日消息，世嘉现公布了“刺猬索尼克”系列最新作《索尼克：超級巨星》开场动画，该作将于 2023 年秋季发售，登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、任天堂 Switch 及 PC 平台。

据介绍，这款游戏是一部保留「索尼克」的 2D 横向卷轴游玩感，但将画面表现进化为 3D 图像的全新高速动作游戏。

故事发生在巨大生物栖息的神秘岛屿 —— 北极星群岛，你将扮演索尼克、塔尔斯、纳克鲁斯和艾咪，运用全新的能力「翡翠力量」，对抗企图捕获巨大生物来实现野心的蛋头博士和方古！

值得一提的是，世嘉上个月还宣布《索尼克 超级巨星》将与乐高联名，玩家可在《索尼克 超级巨星》中使用的“索尼克”与“蛋头博士” 乐高迷你手办风皮肤的免费 DLC；而预购本作数字版或抢先购入实体版的玩家可获得特典“乐高蛋头博士皮肤”。

IT之家附索尼克 超级巨星》简介：

《索尼克 超级巨星》，是在保持 2D 横轴“索尼克”游玩体验的同时，3D 画面表现力更进一步的全新高速动作游戏。 索尼克和他的伙伴们，塔尔斯，艾咪，纳克鲁斯来到全新冒险舞台，栖息着巨大生物的神秘岛屿“北极星群岛”。使用全新的“翡翠能力”，对抗计划捕捉巨大生物来满足自己的野心的蛋头博士和方戈！ 本作是系列首部可以进行 4 人线下联机游玩的作品。不仅可以独自一人攻略关卡，更可以和家人朋友一起攻略主线关卡！

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