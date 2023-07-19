SensorTower：《地铁跑酷》《PUBG》等上榜 6 月全球手游下载量 TOP10

IT之家 7 月 19 日消息，Sensor Tower 今日发布了 2023 年 6 月全球手游下载量榜单。

据悉，2023 年 6 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量超过 44.4 亿次，环比基本持平。印度市场以 8.62 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 19.4%。美国市场以 8.4% 的下载量排名第 2，巴西市场则是第三名，占 8.3%。

▲ 图源 Sensor Tower

IT之家从榜单中发现，Garena 公司的《Free Fire》以将近 1900 万次下载，位列 6 月全球移动游戏下载榜榜首，这是由于该游戏在 6 月 2 日，通过与电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》合作，发布了一系列新道具、卡牌收集活动和限时跑酷模式等更新，使得游戏下载量获得显著提升。

Miniclip 的《Subway Surfers（地铁跑酷）》以近 1850 万次下载排名第 2。据悉，该游戏在 6 月 5 日重新引入纽约地图，并推出新角色 Rain、新服装和新滑板等，进一步维持 6 月份的用户参与度。

Gametion《Ludo King》以近 1840 万次下载位列榜单第 3 名。在六月期间，该游戏发布新版本，特别推出了季风季节（Monsoon Season），向印度市场的玩家们致敬。除了引入新功能、物品和无广告游戏体验外，该游戏推出促销活动，使该游戏跃升至下载排行榜第三。

下载量榜单中，排名前五的另外 2 款游戏依次为《Roblox》和腾讯《PUBG Mobile》。

而在下载量增长榜方面，腾讯的《Undawn 黎明觉醒：生机》以其美术设定、战斗表现和末日题材，荣登 6 月全球下载量增长榜榜首，排行第二的是 ZEGO Studio 的《Robot War：Robot Transform》、第三则是 SKGAMES 的《Traffic Rider》。

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