任天堂知名游戏制作人樱井政博阐述“晕 3D”原因及应对方法

IT之家 7 月 19 日消息，不知道有多少IT之家小伙伴在玩 3D 游戏时会眩晕呢？任天堂知名游戏制作人樱井政博日前在其 YouTube 个人频道中，阐述了有关“晕 3D”的原理和部分应对方法：

樱井政博表示，﻿﻿游戏的 3D 眩晕和人们生活中遇到的“晕车”现象，在原理上是相同的，但触发机制不同。

据悉，﻿﻿两者原理都是人眼获取的场景信息（获取风景和景色等）和内耳器官捕捉的动作信息（人体的加速度和揺晃信息）上存在不对等，从而导致“晕 3D”和“晕车”现象。

樱井政博同时表示，驾车时司机通常不会晕车，因为司机眼中始终盯着路面，因此人眼能同内耳器官同步。但乘客并非始终盯着窗外，人眼无法接收相关场景信息，内耳却一直接收到动作信息，从而导致了“司机不晕乘客晕”的现象。

这种情况作用到游戏玩家身上，则是玩家眼睛能捕获运动信息，而内耳器官无法接收到相应动作信息，所以导致了“3D 眩晕”现象，也就是俗称的“晕 3D”。

樱井政博认为，为了降低“晕 3D”现象，玩家在玩游戏时，如果游戏支持第三人称，则可以尝试使用第三人称游玩。此外，玩家也可以扩大游戏内视野（调整游戏 FOV 视场角），或坐到离屏幕更远点的地方（即扩大显示器外的固定背景），但缺点是游戏代入感会有一定降低。

﻿﻿樱井政博同时告诫游戏开发人员，需要重视“晕 3D”的玩家。在游戏开发阶段，制作人员可以提供专门的“3D 眩晕”设置，例如降低游戏中主角走路（或开车）时的视角摇晃颠簸效果、采用更少的运镜切换、提供第三人称选项及可调的 FOV 视场角等。

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