美国多名作家联合上书，要求 AI 使用版权内容生成作品时需给予作者补偿

IT之家 7 月 19 日消息，据 actionnetwork 报道，近 8000 名作家日前联名纽约著作人协会（Authors Guild），签署了一份公开信。他们要求 OpenAI、Alphabet、Meta、Stability AI、IBM 等涉及生成式 AI 的公司，在使用受到版权保护的内容训练模型时，必须取得作家的同意，并给予原作者资金补偿，同时承认这些作家作品的价值。

▲ 图源 actionnetwork

这些作家认为，当下 AI 之所以能够生成各种文章，主要应当归功于他们的著作，AI 公司在训练模型时，使用了大量作者的各种作品，因此 AI 才能“照本宣科地模仿人类所使用的语言、故事、风格与想法来创造文章”，AI 公司以数百万具备版权的书籍、文章、论文及诗歌来喂养这些 AI 系统，“却没有支付半毛钱给原始作者”。

因此，这些作家呼吁 OpenAI 的首席执行官 Sam Altman、Alphabet 的首席执行官 Sundar Pichai、Meta 的首席执行官 Mark Zuckerberg 等，要求他们在斥资数十亿美元开发 AI 技术的同时，拨出一部分资金，公平地补偿作家，因为没有作家提供各种训练素材的贡献，AI 将不可能有当今的能力。

此外，作家们也认为，当市场充斥着由 AI 撰写的书籍、故事与新闻时，将会威胁到他们的职业，在过去的 10 年来，作家的收入下滑了 40%，去年全职作家的收入中位数只有 2.3 万美元，随着当下 AI 的普及，这些作家将更加难以谋生。

▲ 图源 actionnetwork

IT之家整理归纳该公开信的要求为两点：

在训练生成式 AI 模型时，若使用版权内容，需取得作家的同意。

为作品被用于 AI 训练的作家提供合理、公平的补偿。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。