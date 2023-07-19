美国多名作家联合上书，要求 AI 使用版权内容生成作品时需给予作者补偿

IT之家 7 月 19 日消息，据 actionnetwork 报道，近 8000 名作家日前联名纽约著作人协会（Authors Guild），签署了一份公开信。他们要求 OpenAI、Alphabet、Meta、Stability AI、IBM 等涉及生成式 AI 的公司，在使用受到版权保护的内容训练模型时，必须取得作家的同意，并给予原作者资金补偿，同时承认这些作家作品的价值。
这些作家认为，当下 AI 之所以能够生成各种文章，主要应当归功于他们的著作，AI 公司在训练模型时，使用了大量作者的各种作品，因此 AI 才能“照本宣科地模仿人类所使用的语言、故事、风格与想法来创造文章”，AI 公司以数百万具备版权的书籍、文章、论文及诗歌来喂养这些 AI 系统，“却没有支付半毛钱给原始作者”。
因此，这些作家呼吁 OpenAI 的首席执行官 Sam Altman、Alphabet 的首席执行官 Sundar Pichai、Meta 的首席执行官 Mark Zuckerberg 等，要求他们在斥资数十亿美元开发 AI 技术的同时，拨出一部分资金，公平地补偿作家，因为没有作家提供各种训练素材的贡献，AI 将不可能有当今的能力。
此外，作家们也认为，当市场充斥着由 AI 撰写的书籍、故事与新闻时，将会威胁到他们的职业，在过去的 10 年来，作家的收入下滑了 40%，去年全职作家的收入中位数只有 2.3 万美元，随着当下 AI 的普及，这些作家将更加难以谋生。
IT之家整理归纳该公开信的要求为两点：
在训练生成式 AI 模型时，若使用版权内容，需取得作家的同意。
为作品被用于 AI 训练的作家提供合理、公平的补偿。
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