小鹏 P7 车型开测 2.12.0 测试版 OTA 升级：新增无网络语音对话、远程查看车辆摄像头等功能

IT之家 7 月 19 日消息，日前，小鹏汽车“OTA 小助手”宣布，小鹏 P7（IT之家注：不是今年上市的新车 P7i）现已启动升级活动，在 7 月 18-20 日期间展开内测报名。

本次升级版本号为 2.12.0，目前处于开放小范围测试状态，官方表示涵盖“远程影像查看功能”“无网络对话”“限速体验优化”等。据微博用户 @柠檬乌龙茶_z 表示，此次 OTA 升级具体功能如下：

智能语音

新增无网络对话功能 ：可唤醒小 P 操作 400 多个高频功能，主要包括导航、系统设置、车辆控制、空调、能量中心、摄像头、音乐、系统 / 第三方 App 等领域

小 P 语音回复优化：优化语音播报逻辑，“相邻回复不重样”

语音充电站搜索优化：支持语音搜索自营充电站、免费充电站指令

App

远程影像查看功能优化 ：车主可通过手机 App 远程查看车辆周围环境，离车后也可查看车辆状态

支持远程控制座椅通风、加热：可在“小鹏汽车 App-车控-空调”远程控制

智能座舱

新增“等人模式” ：功能开启后，车灯、大屏主动关闭，仪表亮度调至最低，在车辆换挡、开门、点击中控屏、唤醒小 P 之后，该模式将自动退出

内饰氛围灯体验提升：开启“行车时开启前挡风氛围灯”功能后，行车时扬声器、前挡风氛围灯及四门把手氛围灯可常亮，并优化音乐律动模式下灯效和调节响应速度、亮度调节功能，去除空调调节时氛围灯的互动效果

听觉体验优化：媒体音量曲线整体下调

新增电量百分比显示 ：可在续航值和续航值 + 百分比两种电量显示模式中切换

蓝牙电话体验优化 ：新增来电忽略功能，点击电话 App 后默认显示“最近通话”界面，通话中仅显示卡片界面

新增 P 挡快捷弹窗开关：挂入 P 挡后，可通过弹窗快速开启后备箱、充电口

泊车辅助

APA 智能泊车优化：从 R 挡切至 D 挡后，自动切换至前视影像，优化雷达提示音预警效果

360 影像优化：新增“窄路辅助”360 视图雷达辅助显示

针对智尊版、E 版或 N 版车型，本次升级新增脱手预警解除方式、优化语音播报体验；针对智尊版或 E 版车型，新增直行红绿灯识别和显示并对智能远光灯体验优化。

针对已购买 XPLIOT 的智尊版或 E 版车型，新增 NGP 自恢复状态显示，并对限速体验进行优化。此外，导航变道交互体验、语音播报体验等方面也进行了优化。

▲ 图源微博用户 @柠檬乌龙茶_z

IT之家此前报道，小鹏汽车官方近期对小鹏 P7 进行了车型调整，新增 586E 车型，售价为 23.99 万元；而曾经的顶配车型 625E 将与标准续航智行版车型一同作为对公渠道产品销售，小鹏官网目前已经只剩下三款 P7 车型：

480E 车型：24.79 万元

480G 车型：20.99 万元（缺货）

586E 车型：23.99 万元

除此之外，用户还可以选择新款的小鹏 P7i，可选 24.99 万元~33.99 万元四款车型，主要分为 702 后驱版和 610 性能版。

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