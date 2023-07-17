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小鹏汽车“智慧多场景座舱”功能上线，支持 G6、G9 两款车型

2023/7/17 12:54:14 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 17 日消息，7 月 17 日，小鹏汽车官宣旗下 G6、G9 两款车型正式上线“智慧多场景座舱”功能。

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小鹏汽车官方表示，座舱内几乎所有功能都可根据用户习惯进行自定义组合，车辆感知到内外环境状态满足预设的触发条件时，即可“完成一系列服务”。此外，小鹏汽车官方还提供了一些使用场景案例如下：

  • 拜访客户：用户可以设定在预设会客时间结束前，检测到车内高温即可自动开启“极速降温”，随后当车内温度降低至 26℃时，空调将自动调节温度，保持柔风。

  • 午休：用户可以设定工作日中午落座主驾时，座椅靠背自动调整到休息模式，屏幕关闭并打开空调以 26℃的状态工作；设定午休时间结束后，语音助手提示“该起床了”，座椅位置恢复到驾驶模式。

  • 接老婆下班：距离老婆的公司还有 15 分钟车程时，手机 App 会推送消息，向对方分享行程进度。当对方上车系好安全带后，车机自动执行打开香氛、氛围灯，并调节腿托和座椅角度。

小鹏汽车宣称，该功能将原子化开放超过 350 项车端能力，支持多功能自由组合，号称“你的座舱体验你说了算”

此外，自定义场景可通过微信、微博和小鹏汽车 App 内部一键分享，并支持 G6、G9 不同车型之间继承。同时官方上线“场景商店”，可提供大量预设场景供用户选择，并支持个人化调整。

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IT之家此前报道，小鹏汽车针对 G6、G9、P7i 车主推出的“智慧场景”功能，首批内测用户最早在本月 14 日获得功能推送。新功能基于传统的场景模式开发，但有别于以往同类功能，将不再仅限于车企推送的数个固定场景，而是支持针对场景内的功能进行调整和组合。

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关键词：小鹏汽车小鹏G9小鹏G6智慧多场景座舱

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