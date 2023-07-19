腾讯 Level Infinite 宣布参加科隆游戏展，公布《刺客信条：代号 Jade》等多款新游

IT之家 7 月 19 日消息，腾讯旗下国际游戏发行品牌 Level Infinite 昨日宣布将参加 8 月 23 日-8 月 27 日举办的欧洲最大游戏展会 Gamescom2023（科隆游戏展）。同时该品牌还宣布将在 8 月 23 日举办首次独立线上活动“INTO THE INFINITE: A LEVEL INFINITE SHOWCASE”。

此外，Level Infinite 还公布了多款新游戏，并表示会在展会期间发表更多新的信息，并为玩家提供试玩机会。IT之家整理新游戏信息如下：

《Arena Breakout》是一款面向移动设备（iOS / Android）发布的下一代沉浸式战术 FPS 手游。这是一款真实的开放式掠夺型射击游戏，在战场上掠夺更多的战利品并及时逃离战场求生是玩家的最终目标。用终极工匠系统改装你的武器，在背包里装上你最喜欢的物品，并参加高风险的战斗！

《刺客信条：代号 Jade》由 Level Infinite 和 Ubisoft 合作推出，是一款开放世界动作冒险游戏，将《刺客信条》世界带到您的移动设备上。故事发生在公元前三世纪，中国最早的统一帝国之一。东西方的贸易和文化交流才刚刚开始，但随之而来的是新的挑战和威胁。从国境之外的万里长城到帝都咸阳，穿越一个充满古老历史和隐患的世界。保卫自己免受匈奴的侵害，尝试解开一个个阴谋，并在肩负重大责任的同时面对新的挑战。《刺客信条：代号 Jade》将于今年夏天推出 iOS 和 Android 版本，并进入内测阶段。

《GTFO》是由因《PAYDAY》而闻名的瑞典游戏开发工作室 10 Chambers 开发的一款合作射击游戏。被称为“典狱长”的神秘实体束缚的囚犯将组成四人小队，迎接生存挑战。这项工作需要团队沟通能力、协调能力、弹药管理能力。召集对自己技能充满信心的玩家朋友，通过团队合作逃离危险的地下监狱。

《Stampede: Racing Royale》由 Sumo Leamington 开发并由 Secret Mode 发行，是一款赛车游戏，其中 60 名玩家参加三轮淘汰赛以确定获胜者。模式包括“Stampede Races”（您可以在创意赛道上与最多 59 名对手进行经典卡丁车比赛）和“Stampede Battles”（您可以在强化竞技场中争夺胜利）。《Stampede: Racing Royale》将于 2023 年通过 Steam 抢先体验登陆 PC，主机版本将于稍后推出。

《SYNCED》今年将在 PC、PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 上发布，是一款由 NExT Studios 开发的免费合作射击游戏，设定在近未来。在被称为“大灾变”的灾难之后，纳米机器反抗了他们的创造者，吃掉人类来繁殖自己并转变为纳米。在这个世界末日中，玩家是奔跑者和勇敢的探索者，他们在子午线中寻找一种被称为纳瓦的稀有纳米能量物质。奔跑者可以与被击败的 Nano 同步，并针对成群的 Nano 和对手玩家进行战略定位。Nano 的每个职业 —— 粉碎者、抑制者、守护者和剪切者 —— 都有自己的能力，奔跑者可以选择最适合自己游戏风格的能力。玩家可以组成三人小队，也可以单独参加激烈的 PvE 和 PvP 战斗。

《Wayfinder》是一款在线动作角色扮演游戏，计划于今年夏天在 PC 和 PlayStation 上抢先体验。作为寻路者，玩家操控混乱，并让朋友们在 Evenol 的世界中进行无尽的行动和冒险，这个世界被一股意图毁灭世界的邪恶力量：Gloom 所吞没。为了保护 Evenol 并重新连接分裂的世界，玩家将从各种寻路者中进行选择，每个寻路者都有自己的故事、游戏风格和能力，以释放他们的力量并面对黑暗。

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