VanMoof 在荷兰宣布破产，曾自称“世界上资金最多的电动自行车公司”

IT之家 7 月 19 日消息，据 The Verge 报道，独立电动自行车制造商 VanMoof 近日在荷兰宣布破产，该公司此前曾吹嘘自己是“世界上资金最多的电动自行车公司”。

▲ 图源 VanMoof

根据 VanMoof 发布的声明，荷兰阿姆斯特丹法院已经撤销了对荷兰法人实体 VanMoof Global Holding BV、VanMoof BV 和 VanMoof Global Support BV 的暂停付款程序，并宣布各实体破产。

声明同时表示，荷兰境外的 VanMoof 法人实体未进入破产程序。两名管理人员已被任命为受托人，并正在继续评估 VanMoof 的情况以及重启运营的可能性，其中包括探索向第三方出售资产，以便 VanMoof 能够继续运营。

IT之家查阅公开资料获悉，VanMoof 由 Taco 和 Ties Carlier 兄弟于 2009 年 5 月创立，总部位于荷兰。早期 VanMoof 也生产传统自行车，但后来改为专门生产电动自行车，该公司的产品以时尚简约的设计而闻名。

与一般厂商不同，VanMoof 的电动自行车还配备有专属的应用程序以及专利零部件，这个原本让用户引以为傲的卖点如今却成了最大的“雷点”—— 随着 VanMoof 的倒闭，专属应用程序的可用性和专有零部件的替换都将出现潜在隐患。VanMoof 表示，该公司将尽力履行剩余订单和维修任务并向客户和供应商退款。

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