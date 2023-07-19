Omdia：10-14 英寸 Micro LED 显示面板成本目前估计为 6000–10000 美元 / 块

IT之家 7 月 19 日消息，Micro LED 被称为未来显示技术，拥有 LCD 和 OLED 的所有优点，但没有它们的缺点。但是现阶段 Micro LED 还很难普及，主要原因是量产困难，成本太高，那么目前其成本有多高呢？据 Omdia 公布的最新研究报告，目前 10-14 英寸 Micro LED 显示面板的成本估计为 6000–10000 美元/ 块（IT之家备注：当前约 43080 元-71800 元人民币） 。

报告称，Micro LED 显示面板的商机在于可以接受超高端和高价 Micro LED 显示面板的几个应用领域，例如智能手表、汽车、手提电脑、近眼显示面板、电视和特殊影院显示面板或数字标牌。由于 10-14 英寸 Micro LED 显示面板的特殊显示性能特点、可变换性和在高端汽车与手提电脑领域的接受度，Micro LED 显示面板制造商（特别是友达光电、群创和錼创科技）对它们的发展充满希望。

据 Omdia 估算，10.1 英寸 Micro LED 显示面板的制造总成本将为 5800 美元，我们粗略估计 12.1 英寸显示面板的制造成本为 8000 美元，而 14.6 英寸显示面板的制造成本为 10,000 美元。这是成本，不是面板厂商的报价。Micro LED 显示面板制造商可能在报价中添加 10–20% 的溢价来覆盖 Micro LED 显示面板的利润。

随着 2024 年及以后扩大生产规模和提高良率，Omdia 模型显示，到 2027 年，10.1 英寸 Micro LED 显示面板的成本将降至 1,277 美元 / 块，而 12.1 英寸显示面板的成本将降至 1,800 美元 / 块，14.6 英寸显示面板的成本将降至 2,400 美元 / 块。

Omdia 称，与 OLED 相比，2027 年的价格仍然非常昂贵，但是 Micro LED 显示面板出色的画面性能和低功耗可能非常吸引人，特别是豪华汽车和非常高端的手提电脑领域。

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