通用汽车因电池短缺暂停生产部分商用电动汽车

7 月 19 日消息，鉴于电动汽车搭载的 Ultium 新型电池组短缺，通用汽车已经暂停生产旗下部分电动汽车。

通用汽车旗下初创品牌 BrightDrop 主要为联邦快递和威瑞森等公司生产厢式电动货车。由于所用的 Ultium 电池缺乏，BrightDrop 位于加拿大英格索兰的工厂已经停止生产电动汽车。

通用汽车董事长玛丽・巴拉（Mary Barra）在 2021 年度国际消费电子展上发表主题演讲时首次介绍了 BrightDrop 品牌电动货车。据悉，该款厢式电动货车和电动悍马一样都搭载了通用汽车的新型 Ultium 电池。

2021 年晚些时候 BrightDrop 开始生产厢式电动货车，最初是根据通用汽车在密歇根州与一家公司签订的合同进行，当时通用汽车正对其位于加拿大英格索兰的 CAMI 工厂进行改造。CAMI 工厂于 2022 年 12 月开始生产 BrightDrop 厢式电动货车，订单量甚至排到了几年之后。现在，由于这款厢式电动货车搭载的电池组短缺，一些客户最终需要等待更长时间。

这并不是 Ultium 电池的问题第一次影响到通用汽车生产电动汽车。2022 年，通用汽车被迫暂停销售 BrightDrop Zevo 600 厢式电动货车和悍马电动汽车，原因是电池组密封不良，可能会进水。

通用旗下的另一款电动汽车凯迪拉克 Lyriq 也是如此。去年 6 月份，通用汽车表示，鉴于市场需求增加，公司将把凯迪拉克 Lyriq 第一年的产量提高到 25000 辆，但 2022 年全年公司只交付了 122 辆凯迪拉克 Lyriq 电动汽车。虽然今年情况有所好转，但截至 6 月底通用汽车总共只交付了 2438 辆凯迪拉克 Lyriq 电动汽车。

目前，通用汽车只有一家正在运营的 Ultium 电池工厂，是与 LG 能源解决方案公司在俄亥俄州洛德斯敦成立的合资企业。而且这家电池的运作也是磕磕绊绊。今年 6 月底，工厂停产解决排放问题，此时正值通用汽车计划开始生产搭载 Ultium 电池的雪佛兰 Silverado 电动皮卡等其他电动汽车。与此同时，洛德斯敦工厂出现的汽车起火事件等安全问题促使美国汽车工人联合会（UAW）与通用汽车开展谈判，希望为工人提供更好的安全工作条件。

位于田纳西州斯普林希尔的第二家 Ultium 电池工厂正在建设中，预计将于 2023 年晚些时候投入使用，而位于密歇根州德尔塔镇的第三家 Ultium 电池工厂将于 2024 年投入使用。但通用汽车计划在印第安纳州建立的第四座 Ultium 工厂可能不会成行。LG 能源解决方案公司也是通用汽车雪佛兰 Bolt 电动汽车的合作伙伴，曾经出现的制造缺陷导致通用汽车不得不召回所有 Bolt 电动汽车并更换电池组。

通用汽车一位发言人表示，“我们一直在努力解决供应问题，计划在 7 月 25 日举行的财报电话会议上提供有关电动汽车生产的最新情况。”此外公司方面表示，电动汽车生产仍在按计划进行，“上半年我们有望在北美生产 5 万辆电动汽车，我们 2023 年下半年和 2024 年上半年的目标没有变化。电池和 Ultium Platform 平台车型的产量都在上升。”此前通用汽车曾表示，到 2025 年，每年能在北美生产 100 万辆电动汽车。

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