任天堂大作《皮克敏 4》7 月 21 日上市，开发团队介绍游戏名称由来

IT之家 7 月 19 日消息，《皮克敏》（ピクミン，PIKMIN）是由宫本茂设计、任天堂开发的即时战略电子游戏，初代作品发布于 2001 年。游戏以其独特的创意，赢得了良好的口碑。

任天堂在去年 9 月公布了系列新作《皮克敏 4》，并在今年 2 月确认该游戏将于 7 月 21 日登陆 Switch 平台，售价为 59.99 美元（约 431.70 元人民币）。在该作即将到来之际，任天堂近日在官网上放出了游戏开发团队的访谈内容，其中介绍了该系列名称的由来。

据悉，在任天堂开发这款游戏期间，有程序员计算这些游戏内主角小生物数量有“几匹”时，被海外程序员听到，（IT之家注：用“匹”来做计数，日语中匹的发音为“PIKI”ぴき），海外程序员误认为该游戏的生物主角叫“PIKI”，从而闹了笑话，不过这种误解对游戏最终的定名，起到了相当大的影响。

在最终定名阶段，任天堂程序员们想起了“PIKI 事件”，并觉得“PIKI”这一名称和英文“Pick Me”相似，考虑到这种命名具有亲和力，并符合游戏设计，所以最后就决定将该游戏的主角兼游戏名都定为“PICKMIN”。

而任天堂的游戏开发部总经理宫本茂则表示，“PICKMIN”的发音和维生素（Vitamin) 有点像，当时自己也不确定可不可行，不过最终居然获得了成功。

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