吉利沃飞垂直起降飞行器专利获授权，配备四个倾转旋翼、四个固定旋翼

IT之家 7 月 19 日消息，据国家知识产权局官网消息，浙江吉利控股集团有限公司及旗下成都沃飞天驭科技有限公司申请的“一种垂直起降飞行器和垂直起降飞行器的控制方法”专利已于 7 月 18 日获得授权。

摘要显示，该发明提供了一种垂直起降飞行器及其控制方法，属于航空领域，垂直起降飞行器包括机身、四个倾转旋翼和四个固定旋翼。

机身两侧对称设有机翼，四个倾转旋翼分别安装在两侧机翼的前后两侧，且两两对应相对机身的纵向对称面对称。此外，摘要内容称“该垂直起降飞行器能够兼顾复合翼、全倾转布局和部分倾转布局的优点”。

IT之家此前报道，2022 年 9 月召开的 AAMIC 未来空中交通国际论坛上，吉利科技集团旗下沃飞长空在论坛期间公布 TF-2 飞行汽车全尺寸技术验证机及研制进展，沃飞长空表示，TF-2 是沃飞长空独立研发的一款纯电垂直起降 5 座级飞行汽车 / eVTOL，可满足城市内 / 市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。

另外，在前段时间的广汽科技日上，广汽“飞行汽车”问世，名为“GOVE”。广汽研究院院长吴坚表示，GOVE 飞行汽车采用分离式机体构型，搭载广汽 ADiGO-Pilot 自驾系统、双备份多旋翼飞行系统，可实现垂直起降，并搭载双备份多旋翼飞行系统，保障飞行安全。此外，广汽的飞行汽车将与如祺出行、Robotaxi 等一同构建广汽未来的立体出行解决方案。

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